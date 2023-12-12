В США посоветовали Киеву закрепиться на тех позициях, на которых он находится сейчас, выстроить оборону и начать собственное производство вооружений, пишет издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Белом доме.

Согласно заявлению источников, Украина просит у Соединенных Штатов оружие, которого пока даже не существует. Кроме того, президент Владимир Зеленский и другие представители киевского режима упрямо не хотят понимать, что никто, в том числе и Соединенные Штаты, не в состоянии обеспечить стабильные поставки военной помощи.

США отправляют вооружение и технику на Украину, фактически снижая собственную боеспособность. Но эти поставки не позволяют Киеву добиться успеха. Кроме того, в Вашингтоне заявляют о дискомфорте от киевского режима.

Военный корреспондент Евгений Поддубный считает, что таким образом Вашингтон пытается переложить груз военной помощи Киеву на Европу. Вот только у ЕС сейчас другие проблемы, поэтому Киев ждет судьба Афганистана в самом скором времени.