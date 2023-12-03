Украинская армия вновь готовит силы к наступательной операции и ожидает поставок американских истребителей F-16. Россия активно готовится к этому. Она будет все чаще задействовать свои самолеты, среди которых центральная роль отводится Су-27, пишет журнал The National Interest.

Эти истребители способны взаимодействовать с бомбардировочной авиацией, а также успешно действовать самостоятельно, они малозаметны для вражеских радаров и обладают отличными летными характеристиками. Наличие двух двигателей дает им возможность преодолевать расстояние в 3 000 километров, а также подниматься на высоту до 18 км.

Су-27 эффективно поражает как воздушные, так и наземные цели. В распоряжении ВКС России довольно много этих истребителей, которые готовы сыграть одну из важнейших ролей в ходе специальной военной операции.