Результатом весеннего наступления России станет падение Киева, считают обозреватели издания The Hill. Они отмечают, что причиной этого станут проблемы ВСУ с кадрами, вооружением и боеприпасами.

В публикации, перевод которой представлен Ura.ru, говорится, что Республиканская партия США не настроена принимать новые законопроекты о спонсировании Украины. Из-за этого к весне ВСУ серьезно ослабнуть. Российская же армия получит реальную возможность провести стремительное наступление. И, в отличие от противника, не упустит ее.

Обозреватели также уверены, что пока на Украине не наступит настоящая зима, вряд ли произойдет что-то из ряда вон выходящее. Весной же в ходе наступления ВС РФ возможно что угодно. По мнению авторов, президент Владимир Зеленский будет вынужден бежать из страны либо погибнет при попытке оборонять столицу.