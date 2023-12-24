В октябре текущего года в национальном парке Йеллоустона была зафиксирована смерть оленя из вида чернохвостых от неизлечимой «болезни хронического истощения» (CWD). При этом специалисты опасаются преодоления заболеванием межвидового барьера и начала эпидемии среди людей. Об опасности распространения болезни, превращающей оленей в зомби, среди людей пишет в своем материале издание The Guardian.

Возбудителем заболевания является особый класс инфекционных патогенов – прионы. Они вызывают дегенеративные изменения в нервной системе и головном мозге. Симптомами зараженного оленя являются вялость, повышенное слюноотделение и «характерно пустой» взгляд. Некоторые эксперты сравнивают инфекцию CWD с болезнью зомби.

«Мы имеем дело с болезнью, которая остается смертельной, неизлечимой и очень заразной. Причина беспокойства в том, что у нас нет эффективного способа уничтожить ее – ни в зараженных животных, ни в окружающей среде, которую она загрязняет», – заявил доктор Кори Андерсон.

По словам эксперта, патоген может на протяжении долгих лет сохраняться в грязи и на любых других поверхностях в окружающей среде. При этом его очень трудно уничтожить. Прионы не восприимчивы к радиации, формальдегиду и могут пережить температуру сжигания в 600 градусов.