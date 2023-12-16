На сайте экс-ведущего Fox News Такера Карлсона The Daily Caller появился порно-ролик, снятый прямо в зале заседаний Сената США. Это спровоцировало начало крупного скандала, передает «Московский комсомолец».

Один из персонажей гей-порно на видео – это предположительно помощник 80-летнего сенатора Бена Кардина, представляющего Демократическую партию. Политик ранее уже был замешан в крупном скандале – его обвинили в агрессии в отношении еврея Макса Миллера из Республиканской партии. Но сам Кардин отрицает участие в обоих инцидентах.

«Чертова неделя для левых! Порно в Сенате, детская порнография в Вирджинии, танцоры чечетки в Белом доме, сатанинские статуи в Айове. Чего им еще не хватает?» – заявил республиканец Майк Коллинз, обвинивший демократов в аморальном поведении.

Журналисты считают, что скандальный ролик был сделан в зале N 216 Судебного комитета Конгресса. Изначально его публиковали только закрытые соцсети, однако сейчас видео появилось в открытом доступе.