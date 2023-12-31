Организованная Анастасией Ивлеевой «голая вечеринка» серьезно пошатнула казалось бы незыблемые позиции на российской эстраде таких исполнителей как Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Канал СТС даже решил снять с эфира новогодний фильм «Елки-8», в котором снялся поп-король.

Вместо этого руководством канала было принято решение показать более ранние части «Ёлок», но и с ними все не так хорошо.

Именно в первых нескольких частях снимались Артур Смольянинов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признан иноагентом в РФ), а также Вера Брежнева, сразу после начала СВО сбежавшая за границу.

Таким образом телеканал СТС возвращает их в эфир российского ТВ. Портал «Утро.ру» пишет, что показ по телевидению Брежневой и Смольянинова уже кажется не таким рискованным, как трансляция фильмов с Киркоровым.