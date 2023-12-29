Западная поддержка Украины ослабевает с каждым днем. После потери Киевом Марьинки она снова уменьшится, уверен отставной полковник ВС Великобритании Ричард Кемп.

В своей публикации в издании Telegraph, перевод которой представлен РИА Новости, эксперт заявил, что Украину ждут тяжелые времена. Поддержка будет уменьшаться буквально с каждым днем. Запад сейчас отвлекается на войну в Израиле, а также отлично видит провалы украинской армии.

Бегство ВСУ из Марьинки станет если не последней, то очередной каплей, наполняющей чашу терпения США и НАТО. Поэтому скорее всего 2024 год пройдет под знаком новых российских побед. Провалы ВСУ постоянно ухудшают положение Киева и его перспективы выглядят отнюдь не радужно, уверен Кемп.