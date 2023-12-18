В Сети появилось эпичное видео взрыва украинского танка на Запорожском направлении. Особенностью стало появление после него огромного облака, похожего на ядерный гриб.

Кадры появились в телеграм-канале «Писарь из штаба». На них виден прилет фугасной авиабомбы по боевой машине. Скорее всего, взрыв вызвал детонацию топливных баков и боекомплекта, из-за чего мощность взрыва оказалась огромной.

Тут же над танком вспыхнул столб пламени, похожий на последствия ядерного взрыва. Экипаж вряд ли выжил, так как боевую машину разметало по полю по запчастям.

Российские ВС используют авиабомбы ФАБ с модулями коррекции и планирования, что дает возможность повысить точность ударов по противнику. Кроме того, самолетам не приходится заходить в зону действия вражеской ПВО, что сводит к нулю риски попадания по ним.