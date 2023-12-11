Сын покойного Александра Градского Даниил опроверг слухи об ограблении квартиры его отца. В беседе с «Пятым каналом» старший наследник покойного композитора рассказал, что он вывез свои личные вещи из квартиры, но никакого ограбления не было.

«Ничего подобного, это обман. Никаких вещей оттуда не выносили. Честно сказать, я очень удивлен, что кто-то из этого мог сделать фейковую новость», – заявил Даниил.

По словам сына Градского, недавно он побывал в апартаментах отца и забрал из них свои личные вещи.

«Я там сегодня находился, единственное, что оттуда вывозил – мои личные вещи. Я там храню их, я получил в наследство огромное количество музыкальных дисков. Заказал грузчиков, загрузил диски и увез туда, куда считаю нужным», – объяснил Даниил.

Ранее появилась информация, что неизвестные проникли в квартиру покойного Александра Градского и вынесли оттуда ценные вещи. Эту новость даже подтвердила вдова Градского – Марина Коташенко.