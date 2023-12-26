В преддверии новогодних праздников олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка порадовала россиян своим традиционным ледовым спектаклем. В этом году сказочный спектакль под название «Вечера на хуторе» был поставлен по мотивам произведений Николая Гоголя.

Роль российской императрицы Екатерины II исполнила Татьяна Навка, а ее партнером в роли князя Потемкина выступил супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев. Чтобы соответствовать образу фигурист даже сбрил свою привычную бороду и надел белый парик. Зрители отметили, что в таком образе Чернышев стал выглядеть моложе на 10 лет.

Князя Потемкина озвучил популярный российский певец Филипп Киркоров, а вот сказочного персонажа Черта озвучил Григорий Лепс. При этом на льду роль потусторонней силы исполнил литовский фигурист Повилас Ванагас.

Напомним, что супруг Анастасии Заворотнюк, у которой еще в 2019 году диагностировали рак мозга, поддерживает свою жену не только психологически, но также оплачивает дорогостоящие счета за ее лечение.