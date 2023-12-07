Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, обвиняемый в публичных призывах к экстремизму, пробудет в СИЗО «Лефортово» еще 6 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Московским городским судом на предварительном судебном заседании было принято решение продлить меру пресечения Стрелкову, находящемуся под арестом с июля 2023 года.

По версии следствия, бывший министр обороны ДНР опубликовал в Сети призывы экстремистского характера. Поводом послужили посты в Телеграм-канале о событиях в Республике Крым и проблемах с денежным довольствием военнослужащих. Игорь Стрелков свою вину не признал.

21 июля Мещанским судом Москвы было решено арестовать Игоря Стрелкова по данному делу. Экс-министр обороны ДНР был отправлен в СИЗО «Лефортово». 12 сентября Мещанским судом был продлен его арест до 18 декабря. А ныне Московский городской суд продлил содержание под стражей еще на полгода.