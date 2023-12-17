Из сериала «Слово пацана» вырезали некоторые сцены, которые могли негативно отразиться на динамике сюжета, рассказал сценарист Андрей Золотарев.

Он привел в качестве примера эпизод, в котором Айгуль и Марат вместе смотрят фильм «Робокоп». По словам сценариста, во времена его детства на улице собирались толпы подростков, которые смаковали каждый интересный момент боевиков, пересказывали все их события.

Но в сериале подобные сцены могли только сбить хороший темп, поэтому режиссер Жора Крыжовников правильно сделал, что вырезал все лишнее.

Корреспонденты «Радио. Sputnik» поинтересовались, не будут ли показаны все вырезанные сцены отдельно, однако сценарист высказал мнение, что решение об этом должен принимать режиссер. Сам Золотарев не стал бы этого делать, так как появится множество сравнений.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», премьера которого состоялась 9 ноября, рассказывает о подростковых группировках Казани в конце 80-х годов прошлого столетия. Снимать его пришлось в Ярославле, так как в столице Татарстана съемки запретили.