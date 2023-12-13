Одним из наиболее часто встречающихся онкологических заболеваний является рак оболочки полости рта. Данное заболевание может проявляться неприятным запахом изо рта, сухостью слизистых и увеличением лимфоузлов в области шеи. Такую информацию сообщила стоматолог Эрика Сотникова.

По словам специалиста, на ранних стадиях онкологический процесс слизистой оболочки рта протекает практически бессимптомно. Он может проявляться в виде небольшого узелка или язвы. В дальнейшем могут возникать болевые ощущения.

«Основные признаки рака включают боли или дискомфорт, онемение в полости рта, а также появление стойких новообразований, таких как пятна, язвы, уплотнения», – рассказала стоматолог.

Сотникова также отметила, что в группу риска входят люди с наследственной предрасположенностью, ослабленным иммунитетом, например, из-за ВИЧ-инфекции. Кроме того к рискам стоит отнести частую травматизацию десен, неправильную гигиену рта, наличие кариеса а также курение.