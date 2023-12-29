Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что мобилизационные меры, прописанные в новом законопроекте, весьма жесткие, но они могут обеспечить «единение всех украинцев». По его словам, граждане страны не могут глубоко переживать за нее, потягивая по утрам кофе в Австрии, передает МК.

Также Стефанчук раскритиковал патриотические ролики с псом Патроном, которые, по его мнению, никак не помогут «одержать победу» в противостоянии с Россией.

Сейчас для украинского парламента законопроект о мобилизации стал приоритетом. Причем большинство уже якобы готово прислушаться к тем призывам, которые декларируют Генштаб ВСУ, правительство и Минобороны.

В новом законопроекте предусмотрены ограничения для украинцев, которые уклоняются от мобилизации. Кроме того, он предполагает призыв на службу граждан, находящихся в данный момент за границей.