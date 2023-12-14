Российская армия закалилась в боях и теперь ВС Украины с ней не справятся, уверен бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

В публикации для агентства Bloomberg, перевод которой приводит РИА Новости, вице-адмирал назвал российских военных способными защитниками, которые за поясами мин, многочисленными фортификациями и танками практически неуязвимы. Кроме того, их прикрывает мощная авиационная сила, которой Украине нечего противопоставить.

Также Ставридис напомнил, что Россия выдержала и давление Запада, который использовал санкции и прочие методы, которые в лучшем случае оказались ненадежными.

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов признал тяжелое положение ВСУ и заявил, что планы контрнаступления оказались провальными.