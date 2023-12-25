Актер Станислав Садальский прокомментировал «голую вечеринку» у Насти Ивлеевой и выразил глубокую печаль от того, как сегодня выглядит «элита России».

Он отметил, что никогда не был против смешных и задорных акций и считает, что хороши «все жанры, кроме скучного». Однако Ивлеевой не удалось организовать что-то веселое.

«Сама Ивлеева — дремучая тундра, но ее компания (посетившие мероприятие знаменитости — Discover24. ru) мне казались умнее и интереснее ее. Печально, что так выглядит элита России. Кроме голой ж…, они ничем не могут удивить», — отметил Садальский.

При этом он уверен, что наказывать участников вечеринки все же не нужно.

Ранее мероприятие прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Гусев, который призвал вырезать из эфиров государственных телеканалов всех звезд, которые присутствовали на вечеринке.