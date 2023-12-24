Участник специальной военной операции, старший лейтенант Андрей Еремин из Тольятти, получил звание Героя России. Об этом рассказал глава администрации города Николай Ренц.

Он рассказал, что перед старлеем и его подразделением стояла задача удержать позиции. Офицер заставил своих разведчиков врыться в землю, из-за чего им пришлось копать почти до рассвета. Также он грамотно расположил бойцов, что позволило не только справиться с боевой задачей, но и сохранить им жизни.

В 6 часов утра ВСУ начали минометный обстрел позиций и задействовали снайперов, но благодаря умелым действиям командира подразделения атаку удалось отразить. Мало того, позже группа сама перешла в атаку и разгромила боевиков противника.

Ренц отметил также, что Андрей Еремин находится в зоне СВО с первых дней конфликта.