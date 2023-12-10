Портал 63.ru выяснил, почему на кладбище в Самарской области на могилах бойцов ЧВК «Вагнер» установлены надгробья в виде пирамид.

Супруга бывшего командира «вагенровцев» Екатерина Колотовкина рассказала, что речь идет не о пирамидах, а о «зубах дракона». То есть противотанковых заграждениях, которые массово используются в ходе специальной военной операции на Украине. На них нанесены имена, а также даты рождения и гибели бойцов.

Жена генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина также рассказала об инциденте, произошедшем на кладбище после гибели в авиакатастрофе главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Тогда все могилы бойцов были разрушены. Но затем выяснилось, что на погосте планируется создание Аллеи славы в честь погибших «оркестрантов».