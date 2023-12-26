Российский актер театра и кино Никита Панфилов, ставший популярным после ролей сериалах «Мажор», «Сладкая жизнь» и «Пес» запомнился своим отказом посещать Крым и комментировать события специальной военной операции. Портал news.ru рассказал в своем материале, чем занимается артист в настоящее время.

В начале своей карьеры Панфилов проработал 10 лет в МХТ имени Чехова, после чего решил добиться успеха в кинематографе. Однако после длительного перерыва с театральной карьерой Панфилов пару лет назад принял предложение от художественного руководителя Малого театра России Юрия Соломина.

«Юрий Соломин лично меня позвал в Малый театр и предложил роль Мебиуса в “Физиках” Дюрренматта. Я понял, как сильно соскучился по сцене, по запаху театра», – рассказал в одном из своих интервью актер.

Касательно отказа от посещения Крыма Панфилов признался, что сделал осознанный выбор, поскольку он снимался в украинском сериале «Пес» и не хотел терять работу.

«Иначе я просто не смогу сниматься. Все съемки проходят на Украине, и я единственный российский актер там», – объяснил свое решение Панфилов.

При этом актер заявил, что никогда не общается публично на две темы: про своих бывших и про политику. В настоящий момент актер принимает участие в работе над сериалом «Продолжение вещей», премьера которого пройдет уже в следующем году.