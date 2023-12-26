Сыгравший в 2009 году роль Митяя в популярном отечественном сериале «Сваты» 60-летний заслуженный артист России Николай Добрынин продолжает активно сниматься в кино, а также играет в театре. Об этом в своем материале сообщает портал News.ru.

На сегодняшний день в фильмографии Добрынина присутствует 144 работы. Больше всего зрителям запомнились колоритные роли российского актера в сериалах «Сваты» и «Молодежка», а также ремейке советской классики – фильме «Кавказская пленница». При этом в этом году с участием артиста в прокат выйдут такие сериалы, как «Ласт квест», «Смешная история», «Юность» и «Эффект домино».

Николай Добрынин, который сам себя называет «паталогическим трудоголиком», успевает играть в театре российской певицы Надежды Бабкиной «Русская песня». Артист участвует в таких постановках, как «Бабий бунт в нашем колхозе», «Очень веселые ребята» и «12 стульев».

«Мой брат, солист Большого театра, родился на Украине, у него даже фамилия другая – Науменко. Так что я с Украиной повязан очень сильными корнями», – рассказал в одном из интервью Добрынин.

Однако в 2016 году украинские власти внесли актера в санкционный список, запретив ему въезд на территорию страны из-за посещений Добрыниным Крыма.