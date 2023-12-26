Популярность к заслуженному артисту России Николаю Добрынину пришла после исполнения им роли Митя в сериале «Сваты». Портал news.ru рассказал, чем занимается известный актер после начала спецоперации на территории Украины.

Закончив ГИТИС, молодой артист Николай Добрынин начал работать актером в театре «Сатирикон» Аркадия Райкина, а также параллельно пробовал свои силы в кинематографе. Слава к артисту пришла после роли Митяя в сериале «Сваты». После чего актера пригласили принять участие в съемках сериала «Молодежка» и ремейке советской кинокомедии «Кавказская пленница».

В 2023 году артист сыграл в таких телесериалах, как «Эффект домино», «Смешная история», «Ласт квест» и «Юность». Подтверждая прозвище «паталогического трудоголика», Добрынин также работает актером в театре певицы Надежды Бабкиной «Русская песня», где он играет в таких постановках, как «Очень веселые ребята», «Бабий бунт в нашем колхозе» и «12 стульев».

«В последнее время я вообще кайф получаю от жизни. Я просыпаюсь и говорю: “Господи, спасибо тебе! Пока все так хорошо, и пускай так оно и остается дальше”», – заявил артист в одном из своих последних интервью.

Напомним, что еще в 2016 году из-за своего посещения Крыма актер был включен в санкционный список на Украине, куда ему был запрещен въезд.