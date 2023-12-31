Определился победитель четвертого сезона шоу «Суперстар!», финал которого прошел 30 декабря на телеканале НТВ.

Напомним, по итогам 8-го выпуска, в котором жюри исключили из числа участников Настю Макаревич, в финал вышли Игорь Наджиев, Кай Метов, Феликс Царикати и Алексей Глызин.

В суперфинале приняли участие не только финалисты, но и все, кто вылетел в предыдущих программах. Однако зрителей все же интересовало, кто одержит победу.

Финалисты продемонстрировали все свои таланты и действительно выглядели блестяще, полностью оправдывая название шоу. В результате скрытого голосования победителем 4-го сезона стал Алексей Глызин. Он не скрывал радости, но отметил, что совершенно не ожидал, что жюри проголосует именно за него.