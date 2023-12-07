В эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что символы Украины постепенно стираются из сознания американцев и из их аккаунтов в социальных сетях.

Ранее они, напротив, публиковали эти символы, но интересовала их не столько Украина, сколько собственная значимость. Сейчас, когда Киев проиграл контрнаступление, американцы не хотят иметь ничего общего с неудачниками и пытаются избавиться от них как от вредной привычки.

Граждане возмущаются миллиардными пакетами военной помощи Киеву, Сенат больше не хочет продолжать снабжать Киев деньгами. Даже несмотря на выступления президента США Джо Байдена, который требует немедленного выделения средств, запугивая парламент рисками прямого противостояния между Россией и США.