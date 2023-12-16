Замглавы Социалистической партии Сербии и генеральный директор компании «Србиягаз» Душан Баятович дал однозначный отрицательный ответ на вопрос о поддержке балканской страной западных санкций против России.

Он заявил, что поддержка санкций в отношении РФ – это обмен всего на ничто. Запад постоянно обманывает своих партнеров, что Сербия уже прочувствовала на себе, когда были нарушены и резолюция ООН 1244 Совбеза по урегулированию в Косово, и Дейтонское мирное соглашение по Боснии и Герцеговине.

Кроме того, Запад манипулировал Минскими соглашениями, чтобы обмануть Россию, он смошенничал с Ливией и Сирией, что показывает, кому можно доверять больше.

«Мы не можем им верить, а России можем», – цитирует Баятовича РИА Новости.

Душан Баятович занимает пост заместителя председателя Социалистической партии, которая входит в правящую коалицию.