Российским и белорусским спортсменам, которых допустят до Олимпийских игр в Париже в следующем году, придется подписать условия участия в соревнованиях, которые были обновлены специально для этого случая.

В этих условиях, помимо других пунктов, имеется «миротворческая миссия олимпийского движения», передает РИА Новости.

Напомним, российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в Олимпийских играх в конце февраля 2022 года. 8 декабря МОК заявил, что запрет снимается, однако представители РФ и Беларуси смогут участвовать в Играх только как индивидуальные нейтральные атлеты (AIN).

Кроме того, по-прежнему останется под запретом участие в Олимпиаде-2024 спортсменов, имеющих связи с ВС Белоруссии и России, а также тех, кто открыто поддерживает специальную военную операцию на Украине.