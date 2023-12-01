В одном из российских беспилотников специалистами была обнаружена сим-карта украинского мобильного оператора «Киевстар». Она располагалась в 4G-модуле, прикрепленном к дрону клейкой лентой, рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Эксперты уверены, что сим-карта нужна была для подключения беспилотного аппарата к интернету, но вот зачем, пока неизвестно. Предполагается, что ненадежная конструкция указывает на то, что российские военные пока экспериментируют новые решения.

«Можно ли осуществлять манипуляции с определенными дронами? Профильные специалисты с этим разбираются. Я думаю, что они сделают определенные выводы», — цитирует Игната «Лента.ру».

Напомним, активы оператора «Киевстар» были арестованы на Украине якобы из-за принадлежности компании российскому миллиардеру Михаилу Фридману.