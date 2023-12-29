Столько воздушных целей одновременно мы еще не видели, заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Так он прокомментировал мощнейшую массированную атаку ВС РФ по тыловым областям страны.

Украинская ПВО в очередной раз доказала, что она не в состоянии справляться со столь серьезными атаками. Она не только пропускает удары, но и совершает ошибки, которые стоят жизни и здоровья гражданам Украины. Так, в Киеве, Одессе и Днепропетровске противовоздушная обороны атаковала жилые дома.

Российские ВС нанесли удары по военным заводам и аэродромам, по складам с боеприпасами, по целому ряду других объектов, которые ВСУ использует для собственных целей. Всего украинская сторона насчитала около 110 ракет и дронов, о чем уже заявил президент страны Владимир Зеленский.