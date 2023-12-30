ВС РФ не привязываются к символическим датам для нанесения ударов по военным объектам на территории Украины, поэтому предсказать, когда именно стоит ожидать атаки, невозможно, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В интервью телеканалу «Прямой» он также заявил, что целью ударов российских войск являются объекты военной, промышленной и энергетической инфраструктуры. Но когда будет следующая атака, сказать не может никто, так как никакой привязки к событиям или датам ВС РФ не используют, передает РИА Новости.

Напомним, Минобороны РФ заявило о 50 групповых и одном мощном массированном ударе с применением дронов-камикадзе и высокоточных ракет за неделю. Последний наносился 29 декабря, его целью стали объекты военно-промышленного комплекса, склады с оружием и боеприпасами, пункты размещения боевиков ВСУ и наемников, а также военные аэродромы.