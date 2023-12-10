Российские ВС по-прежнему стремятся освободить Купянск и сейчас предпринимают меры, чтобы прорвать оборону этого стратегически важного для обеих сторон города, заявил спикер Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо.

Через Купянск, являющийся одним из ключевых логистических центров Харьковской области, российские войска смогут усиленно снабжать свои войска всем необходимым. Именно поэтому они продолжают штурмовать Синьковку, которая должна стать плацдармом для рывка на Купянск.

Город и его окрестности регулярно обстреливаются, только за последние сутки было зафиксировано около 400 артиллерийских и минометных ударов. Российским ВС немного мешает погода, которая ограничивает использование беспилотников.