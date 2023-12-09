Российские военные рассказали об уверенном продвижении вперед под Угледаром. Они рассказали, что подразделения специального назначения без остановок преодолевают небольшие расстояния, отвоевывая занятую противником территорию.

Боевики ВСУ постоянно огрызаются, российские спецназовцы часто оказываются под огнем. Но это не мешает им продвигаться вперед.

При этом у противника заканчиваются снаряды, он очень экономно задействует артиллерийские орудия.

Также бойцы сообщили, что один из местных жителей у себя дома организовал кустарную мастерскую по производству дронов-камикадзе. Использование нескольких 3D-принтеров позволяет изготавливать до 30 единиц ежедневно и передавать их российским военным. Беспилотники достаточно просты по своей конструкции, но свою функцию они выполняют не хуже натовских барражирующих боеприпасов.