В научном издании Nature Computational Science опубликовано исследование международной группы ученых, создавших нейросеть, способную предсказать дату смерти человека. С помощью ИИ ученые могут спрогнозировать кончину человека с точностью до 79%.

Ученые из США, Швейцарии и Дании пришли к выводу, что обладая достаточным количеством данных о человеке, искусственный интеллект сможет определить срок жизни человека. Эту гипотезу они решили проверить на модели ИИ life2vec.

Обучение данная нейросеть проходила на основе данных о состоянии здоровья и сферы занятости 6 млн жителей Дании. Нейросеть смогла найти взаимосвязь между различными параметрами. Также она смогла сделать прогнозы, являющиеся на 11% более точными, чем любой другой метод.

«При анализе данных о здоровье и рынке труда, собранных в период с 2008 по 2020 год среди 6 миллионов человек, бот смерти имеет точность 79 процентов», – заявили ученые.

По словам ведущего автора данного исследования, профессора Суне Леманна с научной точки зрения ученых интересует не само прогнозирование срока жизни человека, а аспекты данных, влияющие на точность прогнозов ИИ.