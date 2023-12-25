В научном издании British Journal of Ophthalmology было опубликовано совместное исследование австралийских и китайских ученых, согласно которому наличие катаракты свидетельствует о высоком риске смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

В данном исследовании были использованы данные более 15 тысячи человек в возрасте старше 40 лет. 4 тысячи из них после удаления катаракты умерли в течение 11 лет. В ходе своей научной работы ученые доказали взаимосвязь повышенного риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний с наличием катаракты. Если у человека есть катаракта, то риск смерти возрастает на 36%.

Однако, врачи все же не исключают, что развитие сердечно-сосудистых заболеваний усугубляет также возраст, ведь катарактой страдают преимущественно пожилые люди. Кроме того, специалисты нередко диагностировали тревожность и депрессию у больных катарактой. А эти факторы также влияют на повышение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.