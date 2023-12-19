Издание News.ru пообщалось с врачом-аллергологом Еленой Гучапшевой по поводу возможных аллергических реакций на новогодние деревья, которые традиционно ставят в своих домах многие люди на новогодние праздники. По словам специалиста, натуральные ели нередко могут стать причиной аллергии у людей, страдающих этим недугом.

Врач подчеркнула, что триггером может выступить смола и сок, выделяемый деревьями хвойных пород. Она перечислила симптомы, которые должны насторожить человека. К ним относится зуд глаз, зуд и першение в горле, кашель, чихание, насморк, кожные высыпания. Если при этом нет повышенной температуры, то следует исключить ОРВИ и прочие простудные заболевания.

Гучапшева отметила, что если вышеперечисленные симптомы начались у человека после появления символа Нового года, то следует исключить контакт с елкой. В случае выявления аллергии на хвою, придется отказаться от установки в своем жилище натурального новогоднего дерева. Однако, не стоит огорчаться, ведь отличной альтернативой послужат гипоаллергенные искусственные ели и сосны.