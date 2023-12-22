Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» точно и эффективно бьют по позициям противника в зоне СВО. О боевой работе этих САУ рассказал корреспондент издания «Известия» Кирилл Ольков.

Он сообщил, что сейчас расчеты используют модернизированные боеприпасы с увеличенной на несколько километров дальностью и с большим осколочным поражением целей. Все снаряды хранятся в специальном укрытии, защищенном от случайного попадания осколков.

В окрестностях Новомихайловки, где работает расчет, позиция «Гиацинта» хорошо замаскирована, что не дает противнику ни единого шанса на его обнаружение.

Разведка исправно снабжает артиллеристов информацией о местоположении целей. Так, один из ударов пришелся по позициям противника, в которых сосредоточены сразу две группировки. Одна из их занимает часть Елизаветовского леса, а другая находится под Угледаром.

После атаки разведка подтверждает успешное поражение цели, а расчет тут же меняет позицию, чтобы не подвергать себя риску попасть под ответный удар противника.