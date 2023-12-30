Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора подавать в отставку. Он не в состоянии защитить свою страну от ракетных ударов, поэтому если его режим продолжит править страной, она рискует полностью исчезнуть, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Раз не можем сбивать, что же нам делать? Не можем бороться с (президентом России Владимиром) Путиным, нет ни денег, ни оружия, ни людей, ничего. Что делать в этой ситуации? Начинать переговоры и подписывать соглашение о прекращении огня», – цитирует Соскина РИА Новости.

Зеленский абсолютно беспомощен, поэтому такой лидер Украине не нужен. Такую же беспомощность демонстрирует и министр обороны Умеров, который совсем недавно рассказывал новые басни из серии «когда ВСУ захватят Крым». Он, по мнению Соскина, также должен подать в отставку.