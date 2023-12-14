Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал заявление певицы Светланы Разиной о том, что в поездах артистов на фронт нет ничего героического. Он высказался в том духе, что если исполнитель собирается ехать на Донбасс, чтобы почувствовать себя героем и назвать свою поездку подвигом, лучше ему этого не делать, передает портал News.ru.

Соседов пояснил, что артисты едут на фронт не ради себя любимых, а ради своей Родины, ради воинов, которые ее защищают. Они испытывают сопричастность.

«Поэтому если Светлана Разина не желает давать концерты в зоне СВО, то и не нужно. К счастью, у нас есть множество прекрасных артистов, которые едут туда не за строчкой в биографии, а по зову сердца», — рассказал критик.

Разина в эфире программы «Легенда» назвала «дурью» выступления перед военнослужащими в зоне СВО. Она также отметила, что ей предлагали поехать на фронт, но она отказалась. Также певица заявила, что никакого героизма в действиях артистов, едущих в зону боевых действий, нет.