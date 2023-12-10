Музыкальный критик Сергей Соседов на шоу «Суперстар!» негативно высказался о выступлении Кая Метова, исполнившего композицию Валерии «Часики».

Он пояснил, что певцу нужно было не петь свою несколько эксцентричную версию песни, а уделить больше времени вокалу. Тогда зрители не обратили бы внимания на мелкие огрехи и были бы в восторге.

Метов не оставил эти нападки Соседова без ответа. Он рассказал, что мог бы и смолчать, но «Суперстар!» – это телевизионное шоу, на котором нужны эмоции и яркие высказывания. По мнению певца, Соседов часто переигрывает и «переходит грань».

То же самое Соседову заявили на программе другие участники жюри – Наташа Королева и Лолита Милявская, которым выступление Кая Метова понравилось. Они призвали критика не вводить публику в заблуждение своими оценкам того или иного исполнителя.