Бывший ведущий популярного ток-шоу «За гранью» на телеканале НТВ Сергей Соседов прокомментировал журналисту портала StarHit новость о своем увольнении из проекта, назвав решение руководства «вздорным и крайне некрасивым».

«Я узнаю от шеф-редактора, что договор со мной не продлен. Мне сказали: «С канала пришло уведомление, что НТВ в ваших услугах больше не нуждается. И будет смена ведущего». 11 декабря все было озвучено творческому коллективу. Меня просто убрали по факту, просто выгнали из программы. Давайте называть вещи своими именами», – рассказал музыкальный критик.

По его словам, он спорил с редакторами телешоу уже давно, поскольку они хотели превратить передачу в сплошные «слезы, квартиры-помойки, чернуха и бытовые проблемы». При этом Соседов хотел, чтобы люди после просмотра шоу выдели «выход к свету».