Телеведущая Ксения Собчак продемонстрировала своим подписчикам в телеграм-канале золотое кольцо с большим бриллиантов в форме сердца. Об этом рассказала «Комсомольская правда», выяснившая, что стоимость этого украшения составляет около 1 миллиарда рублей.

Собчак хранит кольцо в сейфе и очень редко его надевает. Бриллиант весит 42 карата, причем огранка в форме сердца относится к самым дорогим. Покупатель кольца с таким украшением платит деньги не только за сам камень, но и за те его осколки, которые теряются в процессе придания формы.

По словам журналистов, происхождение кольца неизвестно. Но если учитывать, что телеведущая и блогер ранее состояла в отношениях с миллионером Александром Шутсоровичем и миллиардером Умаром Джабраиловым, можно предположить, что это подарок кого-то из них.