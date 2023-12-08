Киев сейчас не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо требования по переговорам с Россией, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Так он прокомментировал высказывание первого заместителя советника Белого дома по национальной безопасности Джонатана Файнера.

Напомним, американский чиновник заявил, что США ожидают от Москвы проведения переговоров на украинских условиях до конца следующего года. Слуцкий выразил полное несогласие с этой точкой зрения.

Он отметил, что Файнер хоть и имеет отношение к национальной безопасности США, но не обладает полномочиями выдвигать какие-то условия участия России в переговорах. Да и нынешнее состояние Украины не позволяет ей делать то же самое.

Россия остается на своих позициях и готова к переговорам лишь при условии полной денацификации и демилитаризации Украины, а также вхождения в состав РФ освобожденных территорий. СВО начиналась именно для достижения этих целей, которые не изменились.