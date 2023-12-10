Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал заявление бывшего президента Украины Виктора Ющенко о том, что еще как минимум четыре поколения украинцев будут враждовать с РФ. Он не согласился с этим утверждением.

Сладков считает, что отношения наладятся гораздо быстрее, чем может себя представить Ющенко. Он отметил, что как только Россия восстановит торговлю с Украиной, конфликт сойдет на нет сам по себе.

«Как только нами будет куплен первый кусок сала, а мы продадим Украине первую пару валенок, начнется реактивное возрождение связей и человеческих отношений. 100%», – цитирует военкора портал News.ru.

Украина не нужна ни США, ни Европе. Зато с Россией у нее были неразрывные экономические связи. Поэтому после завершения противостояния начнется быстрое их возрождение. И только Ющенко продолжит мечтать о «черных днях».