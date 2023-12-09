Дела украинской армии под Клещеевкой на Артемовском направлении «идут кисло», рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

Он отметил, что российские ВС Занимаются зачисткой опорного пункта «Остров». Кроме того, они установили контроль над всеми господствующими высотами. В боевых действиях принимают участие артиллерия и авиация, пехота штурмует позиции ВСУ под прикрытием бронетехники.

В ближайшее время, уверен Сладков, Клещеевка будет освобождена полностью.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ. Но оба штурма, предпринятых 67-й бригадой противника, удалось успешно отбить. Причем украинская армия потеряла не менее 175 боевиков «двухсотыми» и «трехсотыми».

Ранее Сладков также заявлял, что в Авдеевке вскоре начнется сезон сдачи боевиков ВСУ в плен и приема российскими военными трофеев.