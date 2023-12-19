Китайские авто были популярными в России и до 2022 года, но после ухода с рынка большинства зарубежных производителей они стали чрезвычайно востребованными. Многие автолюбители успели оценить прогресс, которого достигли производители из Китая – ведь теперь они делают высокотехнологичные авто, наделенные самыми современными функциями и ничем не уступающие европейским и американским машинам.

В качестве примера можно привести модель Skywell HT-i, представляющую собой гибридный автомобиль, способный работать только на бензине или на электричестве либо в комбинированном режиме.

Немного о технических характеристиках

Китайский электрокар Skywell HT-i оснащен двигателем мощностью в 180 лошадиных сил, способным разогнать машину до скорости в 160 километров в час. Аккумуляторная батарея имеет емкость 13.3 кВт*ч, что обеспечивает запас хода в 60 км на одной зарядке. Время восстановления заряда составляет около четырех с половиной часов.

Но не стоит при этом забывать, что автомобиль относится к гибридным. Поэтому он может использовать в качестве топлива бензин, расход которого составляет 5 литров на 100 км.

Типичный кроссовер

Ждать какого-то эффектного или оригинального дизайнерского решения от китайского производителя не стоит. По внешнему виду кузова это типичный кроссовер, который, к тому же, очень напоминает модель ET5.

Удивительного в этом ничего нет, так как HT-i представляет собой модифицированную модель полностью электрического ET5. Отличиями являются наличие гибридного двигателя и удлиненный кузов, что связано с кардинально другими передним и задним бамперами.

Из других особенностей можно выделить лазерную переднюю оптику с ходовыми огнями, а также относительно небольшой клиренс, составляющий всего 146 мм. Из-за этого некоторые не считают данную модель полноценным кроссовером.

Многофункциональность и особенности салона

Изначально просторный салон обеспечивает максимальный комфорт для пассажиров авто. Также можно отметить вместительное багажное отделение, которое при необходимости можно увеличить, убрав задний ряд сидений.

В приборную панель встроено сразу да дисплея, один из которых полностью отведен для мультимедийной системы, а другой – для вывода всех параметров работы авто.

Кроме того, китайский производитель оснастил машину всеми современными функциями:

климат-контроль;

видеокамеры заднего вида;

круиз-контроль;

наличие USB-портаи Bluetooth;

мобильное приложение, которое дает возможность удаленно запустить кондиционер, проверить уровень заряда АКБ, выполнить другие доступные операции;

поддержка Wi-Fi для подключения мультимедийной системы к онлайн-сервисам.

Помимо этого стоит отметить и функции безопасности, к которым относится система, распределяющая тормозные усилия, которая выручит в ненастную погоду или на плохой дороге, постоянный контроль давления в покрышках, антиблокировочная система тормозов.

Автомобиль выпускается в трех ключевых комплектациях – базовой, премиальной и люкс. Выбор одной из них зависит от вкусовых предпочтений, требованиям по функциональности и финансовых возможностей. Но в любом случае гибридная модель Skywell достойна пристального внимания даже самых требовательных автолюбителей.