В пресс-службе московского театра Et Cetera сообщили прискорбную весть о скоропостижной кончине российского актера театра и кино Алексея Черных. Артисту было всего 43 года. Как сообщили коллеги актера, он не жаловался на здоровье, а за несколько дней до своей смерти выглядел хорошо и делился своими планами на будущее.

«Он умер в Москве от инфаркта. Несколько дней назад мы с ним долго разговаривали, Леша рассказывал о том, что хочет сыграть героя Достоевского, что пишет сам инсценировку», – заявил коллега Алексей Черных.

В театре Et Cetera рассказали, что Алексей Черных долгое время здесь работал. Однако не так давно он решил уехать на Алтай, где стал работать проводником. Когда Черных вернулся в Москву по делам, то многие его коллеги решили, что артист вскоре вернется на сцену родного театра, ведь он мечтал сыграть героя Достоевского.