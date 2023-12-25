В пресс-службе московского театра Et Cetera сообщили прискорбную весть о скоропостижной кончине российского актера театра и кино Алексея Черных. Артисту было всего 43 года. Как сообщили коллеги актера, он не жаловался на здоровье, а за несколько дней до своей смерти выглядел хорошо и делился своими планами на будущее.
«Он умер в Москве от инфаркта. Несколько дней назад мы с ним долго разговаривали, Леша рассказывал о том, что хочет сыграть героя Достоевского, что пишет сам инсценировку», – заявил коллега Алексей Черных.
В театре Et Cetera рассказали, что Алексей Черных долгое время здесь работал. Однако не так давно он решил уехать на Алтай, где стал работать проводником. Когда Черных вернулся в Москву по делам, то многие его коллеги решили, что артист вскоре вернется на сцену родного театра, ведь он мечтал сыграть героя Достоевского.
«Леша был так молод. Нет слов, чтобы выразить свою боль», – признался художественный руководитель театра народный артист РСФСР Александр Калягин.