Увлечение компьютерными играми стало сегодня распространенным явлением. Спрос на новые игрушки для ПК, мобильных устройств и игровых консолей вывел отрасль, занимающуюся их разработкой в число самых прибыльных видов деятельности. На фоне значительного спада во многих отраслях, доходы игровой индустрии постоянно растут, и превышают уже совокупную прибыль киноиндустрии и музыки разных жанров. Ежегодно выходят новинки для компьютерных устройств, узнать о которых подробнее можно на сайте новой игры жанра ММОРПГ https://sacralium.game/, готовящейся к выпуску в 2024 году. А сколько же людей во всем мире играют в компьютерные игры? Это очень интересная статистика, о которой стоит рассказать подробнее.

О чем говорят исследования DFC Intelligence

По данным аналитической компании DFC Intelligence, которая проводит ежегодные глубокие исследования игровой отрасли, общее число людей в мире, играющих хоть в какие-то компьютерные игры, независимо от платформы, составило на 2023 год 3,7 млрд. человек. Почти половина населения Земли (от чуть более 8 млрд.) может назвать себя геймерами в той или иной степени. Аналогичные исследования, проведенные в середине 2020 года, показали результат 3,1 млрд., а значит количество тех, кто пользуется услугами игровой индустрии, возросло на 600 млн. человек.

Рост числа людей, играющих в компьютерные игры, сопровождался смещением пользователей в область мобильного гейминга. Наиболее высокие темпы роста показывает сегмент мобильных игр. Если в 2020 на смартфонах и планшетах играло 48% от общего числа геймеров или 1,5 млрд. человек, то уже в 2023 году эта цифра выросла до 90 процентов. И разработчикам игр для ПК и игровых консолей чрезвычайно важно убедить это большинство переориентироваться на игры для большого экрана и более мощного оборудования.

Исследования DFC показали, что только 10% из 3,7 млрд. человек составляют основную базу пользователей, которые проводят в играх большую часть своего свободного времени. Именно на эту целевую аудиторию и ориентируется мировая игровая индустрия.

Самые популярные жанры компьютерных игр

Сосчитать все жанры компьютерных игр достаточно сложно, ведь при разработке новых игрушек часто происходит объединение жанров с образованием нового направления. И все же среди существующих сегодня, можно выделить следующие популярное жанры:

массовые многопользовательские онлайн-игры, включая MMORPG для ПК и MMO для мобильных устройств. Этот жанр привлекает возможностью играть с друзьями и незнакомыми людьми, находясь с ними в одном виртуальном онлайн пространстве. Мы здесь обсудили ожидаемые MMORPG рассказали подробно, какие игры этого жанра будут выпускаться в 2024 году;

экшн-игры, ориентированные на использование реакции, зрительной моторики, координации движений и других физических возможностей игрока. К этому жанру относятся шутеры (стрелялки), файтинги (игры с имитацией рукопашного боя), МОВА с элементами стратегии и ролевых игр, платформеры и другие виды. Ярким примером таких игр является The Witcher 3: Wild Hunt;

игры на выживание жанра Survival horror – они могут включать в себя и схватки с противником или монстрами, но при этом игрок не контролирует ситуацию в полной мере, как это предусмотрено в экшн-играх, и основные его усилия направлены на то, чтобы выжить.

Именно разнообразие жанров, где каждый может найти для себя развлечение по вкусу, и сделало компьютерные игры настолько популярными во всем мире, что половина населения Земли в той или иной степени являются сегодня геймерами.