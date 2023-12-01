3 ноября в Ростовской области прогремел взрыв на полигоне Кузьминский, в результате которого погибло 12 морских пехотинцев из Владивостока. Следственный комитет России проводит расследование этого чрезвычайного происшествия.

Портал 161.ru со ссылкой на свои источники в силовых структурах рассказал, что на полигоне проходили маневры с участием военнослужащих из Приморского края. Причиной взрыва стало игнорирование требований техники безопасности во время разведения костра.

В огонь скатился выстрел от гранатомета РПГ-7, который сдетонировал. Изначально погибло 8 военнослужащих, еще восемь бойцов получили ранения. Позже в госпитале скончались еще четверо.

Отметил, что официальная информация по данному инциденту не разглашается.