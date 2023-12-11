Штурмовики ВС РФ установили российский флаг над Марьинкой. Сейчас они занимают новые позиции, сообщило в своем телеграм-канале издание RT.

Также активно действует разведка, которая исследует лесополосу и населенный пункт Георгиевка, расположенный рядом с Марьинкой. Там вычисляются оставшиеся целыми огневые точки ВСУ, которые сразу же ликвидируются.

Оставившие город украинские войска не намерены успокаиваться – они бьют по российским позициям из гранатометов и минометов. Кроме того, на западной окраине поселка они все еще контролируют один или два дома.

Впрочем, основные силы ВСУ отступили от Марьинки на несколько километров и там пытаются сооружать оборонительную линию. В том, что она будет такой же прочной, как в поселке, имеются серьезные сомнения, ведь фортификации в Марьинке возводились около 9 лет.