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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ исполнить последнюю просьбу бойца из Батайска Романа Рудакова.

Напомним, 22-летний военнослужащий погиб в Марьинке вместе со всем своим подразделением, попавшим в окружение. После освобождения населенного пункта было обнаружено послание на кирпиче разрушенного дома, в котором боец просил позаботиться о маме, брате и сестре.

В Минобороны сообщили, что Рудаков героически погиб. Вместе со своими боевыми товарищами он вступил в неравный бой с нацистами ВСУ. Подразделение отстреливалось до последнего патрона, не желая сдаваться противнику.

Камень, на котором Рудаков оставил послание, будет выставлено в штабе войсковой части, в котором служил герой.