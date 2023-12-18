Дмитрий «Пухляш» Красилов часто говорил друзьям, что долго не проживет. Он страдал от проблем с сердцем, связанным с избыточным весом, но не ограничивал себя ни в еде, ни в спиртном, рассказал тг-канал SHOT.

Друзья и родственники Красилова рассказали, что он был трудоголиком. После вечеринок позволял себе посещать ночные клубы, выпивал там, но практически никогда сильно не напивался.

Напомним, 18 декабря тело Красилова было обнаружено у него дома на ул. Академика Янгеля. Предполагается, что 29-летний шоумен и танцор умер от сердечного приступа. Однако это только предварительная информация. Точную причину смерти установят правоохранители после проведения судебно-медицинской экспертизы.