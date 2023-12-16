Популярный российский исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем SHAMAN, рассказал во время своего интервью, что его песня «Встанем» звучала во время пленарного заседания Совета Федераций весной 2022 года.

«Узнал я о том, что она прозвучала в Совете Федерации от знакомых, которые также в интернете присылали мне это видео», – рассказал певец.

По словам Ярослава, для него это событие является достаточно громким, ведь не в традициях Совета Федераций включать музыку во время заседаний.

«Правила на то и правила, чтобы иногда их можно было нарушать», – отшутился артист.

SHAMAN подчеркнул, что его композиция «Встанем» является неким локомотивом в его творчестве. По его словам, именно с этой песни, начался его патриотический посыл. Немного позднее вышла одна из самых патриотических песен современной эстрады «Я русский».

13 декабря на 30-летие создания верхней палаты парламента Ярослав Дронов выступил в Совете Федерации. В время своего выступления, артист встал на колено перед Валентиной Матвиенко и вручил ей букет цветов.